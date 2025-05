Borse europee stabili | Milano resiste con inflazione USA sotto attese e focus sulla BCE

Le borse europee si stabilizzano, mentre Milano resiste con un modesto +0,26%. L'inflazione americana sotto le attese offre una boccata d'ossigeno ai mercati. Attenzione particolare va alla Bce, che potrebbe annunciare un taglio dei tassi la prossima settimana. In questo contesto, Italgas brilla con un sorprendente +2,6%, suggerendo che investire in energia sostenibile è più che mai un trend da seguire. Non perdere di vista queste opportunità!

Le Borse europee tengono e con esse anche Milano con l' inflazione americana meglio delle attese e dati di Italia Spagna che restano sotto il 2%. La lente è alla Bce della prossima settimana con l'attesa di un taglio dei tassi. A Piazza Affari (+0,26%) con il Ftse Mib che tiene i 40mila punti, corre Italgas (+2,6%) alle prese con l'aumento di capitale per 2i Rete Gas. Buon passo, sempre tra le utility, per Hera (+1,34%) e A2a (+1,33%). Acquisti poi su Recordati (+2,23%), Inwit (+1,47%). La prima tra i bancari è Intesa Sanpaolo (+1,22%). Marginali Banco Bpm (-0,10%) e Mps (-0,08%). Sotto vendita StM (-1,93%), Tim (-1,7%) e Buzzi (-1,48%).

Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi

Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

Borse europee stabili: Milano resiste con inflazione USA sotto attese e focus sulla BCE

Borsa: Europa tiene con calo inflazione Usa, Milano (+0,2%) al traino delle utility

Borsa: Europa accelera in attesa della Bce, Milano +0,9%

