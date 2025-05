Borse europee stabili Milano cresce | attesa per il taglio dei tassi BCE

Le borse europee si mostrano stabili, con Milano in evidenza grazie a un +0,26%. La pressione dell'inflazione americana in calo e i dati positivi di Italia e Spagna alimentano le speranze per un possibile taglio dei tassi da parte della BCE. Un punto interessante? Italgas si distingue con un balzo del 2,6%, segnale della vitalità del settore energetico in un contesto di rinnovato ottimismo. Rimanete sintonizzati: il mercato è in fermento!

Le Borse europee tengono e con esse anche Milano con l' inflazione americana meglio delle attese e dati di Italia Spagna che restano sotto il 2%. La lente è alla Bce della prossima settimana con l'attesa di un taglio dei tassi. A Piazza Affari (+0,26%) con il Ftse Mib che tiene i 40mila punti, corre Italgas (+2,6%) alle prese con l' aumento di capitale per 2i Rete Gas. Buon passo, sempre tra le utility, per Hera (+1,34%) e A2a (+1,33%). Acquisti poi su Recordati (+2,23%), Inwit (+1,47%). La prima tra i bancari è Intesa Sanpaolo (+1,22%). Marginali Banco Bpm (-0,10%) e Mps (-0,08%). Sotto vendita StM (-1,93%), Tim (-1,7%) e Buzzi (-1,48%).

Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi

Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

