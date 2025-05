Borse europee positive nonostante il calo di Wall Street e inflazione in calo

Le Borse europee sorprendono con un segno positivo, nonostante il calo di Wall Street. L'inflazione scivola al 2,1%, eppure il mercato mostra resilienza. Lo Stoxx 600 guadagna terreno, trainato dalle utility, mentre Milano si distingue con un +0,3%. In particolare, Italgas brilla con un +3,4%, dimostrando che le opportunità non mancano, anche in contesti incerti. Un segnale che la crescita è possibile, anche quando gli indici americ

Le Borse europee si confermano positive con l'avvio di Wall Street in calo nonostante l'inflazione misurata dall'indice Pce, sia scesa al 2,1%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 guadagna mezzo punto con le utility in luce. A Milano (Ftse Mib +0,3% a 40.142 punti) prosegue la corsa di Italgas (+3,4%) al test dell'aumento di capitale per 2i Rete Gas. Bene poi A2a (+1,95%), Hera (+1,76%). Tra le altre Piazze Francoforte è la migliore (+0,74%) con l'inflazione stabile a maggio. Parigi è sempre la più cauta (+0,09%). Londra sale dello 0,6%. Lo spread tra Btp e Bund si conferma piatto a 98 punti base con il rendimento del decennale italiano che sale di quasi due punti base al 3,5%.

Borse in Asia e Pacifico in calo dopo accordo Usa-Cina, focus su Russia-Ucraina

Le borse in Asia e nel Pacifico mostrano segni di calo, frutto delle prese di beneficio dopo l'entusiasmo per l'accordo tra Usa e Cina sui dazi.

