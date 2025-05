Borse europee incerte con inflazione in Germania stabile e attesa per Bce

Le Borse europee vivono una fase di incertezza, con l'inflazione in Germania stabile al 2,1%. Gli investitori sono in attesa della riunione della BCE del 5 giugno, dove il possibile taglio dei tassi potrebbe segnare un cambio di rotta. In un contesto globale segnato da tensioni commerciali e dati macroeconomici poco brillanti, la cautela regna sovrana. Un punto interessante? La stabilità dell'inflazione potrebbe influenzare le strategie economiche a lungo termine.

Le Borse europee riducono il rialzo e si muovono in ordine sparso con l' inflazione che in Germania resta a maggio al 2,1%. La lente degli investitori resta sulla riunione della Bce del prossimo 5 giugno con l'attesa di un ulteriore taglio mentre continua il nervosismo sul mercato per via della confusione che regna sui dazi e per i dati macro deboli di ieri su Pil e consumi personali. Milano segna un +0,51%, Francoforte dello 0,57%. Parigi è debole a -0,04%. Madrid è marginale a +0,2% e Londra registra un +0,4%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con le utility in luce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee incerte con inflazione in Germania stabile e attesa per Bce

Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi

Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

