Borse europee in rialzo grazie ai dati sull' inflazione di Italia e Spagna

Le Borse europee brillano, trainate dai dati sull'inflazione di Italia e Spagna, che restano sotto il 2%. Questo scenario favorevole alimenta le aspettative per un possibile taglio dei tassi da parte della BCE nella prossima riunione. Milano e Francoforte in testa, con rialzi tra lo 0,8% e lo 0,9%, dimostrano come la stabilità dei prezzi possa infondere fiducia nei mercati. Un momento cruciale per gli investitori in cerca di opportunità!

Le Borse europee arrotondano i rialzi in prossimit√† di met√† seduta, con gli investitori che vedono nei dati sull' inflazione di Italia e Spagna, rimasta sotto il 2% a maggio, una ulteriore spinta al taglio dei tassi da parte della BCE nella riunione del 5 giugno. Milano e Francoforte salgono dello 0,9%, Londra dello 0,8% e Parigi dello 0,2% mentre a New York i future sono in lieve flessione, con il Nasdaq e l'S&P 500 entrambi in calo dello 0,2%. Tra gli investitori torna a serpeggiare nervosismo per via della confusione che regna sui dazi e per i dati macro deboli di ieri su Pil e consumi personali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borse europee in rialzo grazie ai dati sull'inflazione di Italia e Spagna

Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi

Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

