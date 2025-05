Borsa tensioni commerciali tornano a pesare in attesa della BCE

La settimana è stata caratterizzata da tensioni commerciali che continuano a pesare sui mercati, con il FTSE MIB che chiude appena sotto la parità. In attesa della BCE, gli investitori si interrogano sull'impatto dell'inflazione, ora al 1,9% in Italia. Ma quale sarà la risposta della banca centrale? La sfida tra crescita e stabilità continua, e ogni dato potrebbe stravolgere le aspettative. Non perdere di vista i prossimi sviluppi!

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana poco brillante per i mercati, con il FTSE MIB c he mostra un andamento poco sotto la parità su base settimanale. L’attenzione degli investitori è stata sui tanti dati macroeconomici pubblicati (venerdì è emerso l’inflazione armonizzata in Italia ha segnato una variazione di +1,9% su anno da +2% precedente, mentre l’incremento dell’indice nazionale si è attestato a +1,7% da +1,9%), che hanno preparato il terreno per la riunione della Banca centrale europea della settimana prossima, da cui tuttavia non ci aspettano grandi sorprese. La seduta odierna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Borsa, tensioni commerciali tornano a pesare in attesa della BCE

