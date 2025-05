Borgo San Jacopo cenando con Ponte Vecchio

Scopri Borgo San Jacopo, il ristorante stellato che trasforma ogni cena in un'esperienza indimenticabile. Sotto l'ombra del Ponte Vecchio, la cucina di Claudio Mengono celebra il territorio con piatti essenziali e raffinati. In un'epoca in cui la ricerca del vero gusto è sempre più apprezzata, questo locale rappresenta un'ode alla semplicità e alla qualità . Prenota ora e lasciati avvolgere dalla magia di Firenze!

Il ristorante stellato dell’hotel Lungarno della famiglia Ferragamo propone un’atmosfera discreta e romantica a due passi dall’Armo, nel cuore di Firenze. La cucina di Claudio Mengono, tornato a lavorare a Firenze dopo esperienze in tutta Italia, è un inno alla semplicità : pochi ingredienti perfettamente in equilibrio e uno sguardo al territorio senza inutili nostalgie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Borgo San Jacopo, cenando con Ponte Vecchio

Cerca Video su questo argomento: Borgo San Jacopo Cenando Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Borgo San Jacopo, cenando con Ponte Vecchio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Borgo San Jacopo, cenando con Ponte Vecchio

Riporta ilgiornale.it: Il ristorante stellato dell’hotel Lungarno della famiglia Ferragamo propone un’atmosfera discreta e romantica a due passi dall’Armo, nel cuore di Firenze. La cucina di Claudio Mengono, tornato a lavor ...

Borgo San Jacopo

Si legge su gamberorosso.it: Ideale biglietto da visita del made in Italy con il suo affaccio ravvicinato su uno dei simboli più rappresentativi, Ponte Vecchio, il ristorante (e il suo hotel) ha tutte le caratteristiche per ...