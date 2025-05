BookTok e la nuova ossessione romantica del 2025

Il 2025 segna l'apice del fenomeno romantasy su BookTok, e “The Knight and the Moth” di Rachel Gillig ne è il fulcro. Questo libro sta catturando il cuore dei lettori, mescolando amore e avventura in un mondo incantato. Il trend dimostra quanto i lettori cerchino storie che sfidano la realtà, dove il romanticismo si intreccia con il fantastico. Scoprirete perché “The Knight and the Moth” potrebbe diventare il vostro prossimo viaggio emozionante!

il fenomeno romantasy su BookTok: il caso di “The Knight and the Moth”. Il genere romantasy continua a catturare l’attenzione degli appassionati grazie a titoli che esplorano temi di amore, avventura e mistero in ambientazioni fantastiche. Nel 2025, uno dei libri più discussi sulla piattaforma BookTok è “The Knight and the Moth” di Rachel Gillig, già considerato una delle uscite più promettenti dell’anno. Questo romanzo si distingue per la sua capacità di unire elementi di gothic fantasy, romance e mistero, creando un mix coinvolgente che ha già conquistato un ampio pubblico. l’ascesa di “The Knight and the Moth” tra le preferenze del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - BookTok e la nuova ossessione romantica del 2025

