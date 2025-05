Bono Stories Of Surrender la recensione del documentario ora disponibile su Apple Tv+

"Stories of Surrender" è il viaggio intimo di Bono, un mix di ironia e intensità che svela la sua vulnerabilità. Attraverso aneddoti personali e performance teatrali, l'artista si mette a nudo, rivelando il lato umano dietro la rockstar. In un'epoca in cui la sincerità è un valore sempre più raro, questo documentario invita a riflettere su come la vulnerabilità possa trasformarsi in forza. Non perderti questa esperienza che va oltre la musica!

È un Bono ironico, leggero e intenso, quello che ripercorre alcuni momenti chiave della sua vita nel documentario che racconta il suo one-man show a teatro, presentato al Festival di Cannes ed è ora su Apple Tv+. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Bono Stories Of Surrender, la recensione del documentario ora disponibile su Apple Tv+

La rock star ha posato sui gradini del Palais des Festivals insieme a diversi soldati ucraini per la presentazione di "Bono: Stories of Surrender", il documentario sulla sua carriera con gli U2

A Cannes, la rock star Bono ha posato sui gradini del Palais des Festivals insieme a soldati ucraini, in occasione della proiezione di “Bono: Stories of Surrender”, il documentario sulla sua carriera con gli U2.

Cerca Video su questo argomento: Bono Stories Of Surrender Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Bono: Il nuovo album degli U2 avrà il suono del futuro; Bono: Stories Of Surrender, nel nome del padre (e dalla madre); Bono: Stories of Surrender dal 30 maggio su Apple TV+; Bono: «Come ho trasformato gli U2 in tre sedie e un tavolo». 🔗Ne parlano su altre fonti

Il “Surrender” di Bono: “È ok sembrare ridicoli e vulnerabili”

Come scrive rockol.it: 29 mag 2025 - Il film solista, il rapporto con gli U2 e con Springsteen, fede e attivismo: l’intervista di Rockol ...

Su Apple+ dopo Cannes debutta il docu con Bono one-man-show

Si legge su ansa.it: Dopo l'anteprima al festival di Cannes arriva da domani 30 maggio su Apple TV+ "Bono: Stories of Surrender" un documentario di Andrew Dominik, con la Plan B di Brad Pitt tra i coproduttori, che rivisi ...

Bono ha pubblicato l’inedito “The Showman” tratto da “Stories of Surrender”

Si legge su rollingstone.it: Il brano è il primo estratto dall'EP in uscita il prossimo 30 maggio e fa parte della colonna sonora del film documentario diretto da Andrew Dominik "Bono: Stories of Surrender" ...