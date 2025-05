Boninsegna boccia Inzaghi | Non so se rimarrà! Meglio che vada in un’altra squadra…

Roberto Boninsegna, storica gloria dell'Inter, non ha risparmiato critiche a Simone Inzaghi, suggerendo che un cambio di squadra potrebbe giovargli. Le sue parole risuonano nel contesto di una stagione piena di alti e bassi per i nerazzurri. La finale di Champions League è alle porte: un’occasione cruciale per dimostrare il proprio valore. Riuscirà Inzaghi a conquistare la fiducia dei tifosi o è giunto il momento di voltare pagina?

Boninsegna boccia Inzaghi: «Non so se rimarrà! Meglio che vada in un'altra squadra.» L'ex attaccante dell' Inter Roberto Boninsegna, ha parlato cosi di Simone Inzaghi e della finale di Champions League. LE PAROLE.- « Non so se rimarrà all'Inter, ha delle richieste e da come si è comportato quest'ultimo anno forse è meglio che vada in un'altra squadra. Inzaghi ultimamente non mi è piaciuto. Ha fatto vincere uno scudetto al Milan e un altro al Napoli, perché all'88esimo contro la Lazio avevamo praticamente vinto il campionato. Siamo riusciti a prendere il 2-2 e il Napoli ci ha portato via lo scudetto forse anche immeritatamente.

Boninsegna avvisa Inzaghi: «L’Inter ha regalato lo scudetto, ora in Champions non può fallire. Sono convinto di una cosa»

Roberto Boninsegna avvisa Inzaghi: l’Inter ha regalato lo scudetto e ora, in Champions, non può fallire.

