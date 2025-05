Bologna | programmazione stagione e ritiro a Valles focus sul mercato calciatori

Il Bologna si prepara a ripartire con slancio! Il 12 luglio segna l’inizio della nuova stagione, tra visite mediche e il ritiro a Valles. È un momento cruciale non solo per testare i nuovi arrivi sul mercato, ma anche per costruire una squadra competitiva. Con la figura di Italiano al timone, c’è grande attesa: riuscirà a confermare e superare le aspettative della scorsa stagione? La curiosità cresce!

Il primo confronto post rinnovo tra il Bologna e Italiano ha riguardato anche la programmazione della prossima stagione. Dopo il rompete le righe, c'è la data di ripresa dei lavori: fissata per sabato il 12 luglio. Visite mediche e primi test e tre giorni dopo la partenza per il ritiro di Valles. Un anno fa Italiano, alla prima stagione in rossoblù, fissò il raduno in città circa una decina di giorni prima, data la necessità di calarsi in una nuova realtà e conoscere i calciatori. Non quest'anno, anche se i ritmi di lavoro non saranno poi troppo diversi, dal momento che i rossoblù un anno fa ripresero di fatto nello stesso periodo salendo a Valles solo il 22 (fino al 3 agosto).

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna in tv: la programmazione

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna si avvicina, e Mediaset la trasmetterà in chiaro e in esclusiva.

Bologna: season planning and retreat in Valles, focus on the football market; Genoa: solidità e programmazione, la strada è già tracciata per la prossima stagione.

Il primo confronto post rinnovo tra il Bologna e Italiano ha riguardato anche la programmazione della prossima stagione. Dopo il rompete le righe, c'è la data di ripresa dei lavori: fissata per sabato ...

Bologna: strategie di mercato e possibili ritorni per la prossima stagione

Il Bologna valuta il ritorno di Antonio Raimondo e monitora nuovi talenti per rafforzare l'attacco in vista della prossima stagione.

La priorità del mercato del Bologna: trovare subito un terzo centravanti

L'agenda di mercato: il tecnico confida di avere un'altra punta. Occhi puntati su Fazzini. Idea Van Bommel in cambio di Karlsson ...