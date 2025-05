Bologna FC | Rinnovi confermati per De Silvestri e Lykogiannis ma con condizioni diverse

Il Bologna FC si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Con i rinnovi di Lorenzo De Silvestri e Charalampos Lykogiannis, la squadra punta a mantenere la solidità del gruppo. Ma attenzione: mentre il capitano De Silvestri si assicura un futuro certo, Lykogiannis deve affrontare condizioni diverse. Questo riflette l'importanza di saper adattarsi in un calcio sempre più competitivo. Chi avrà la meglio nella corsa alla conferma? Restate con noi!

La prima giornata di summit dopo i rinnovi ha dato i primi frutti: via libera di Vincenzo Italiano ai rinnovi di Lorenzo De Silvestri e Charalampos Lykogiannis. Tra i due, però, c'è una differenza non da poco. Il prolungamento per un altro anno di capitan De Silvestri è certo: troppo importante il difensore negli equilibri del gruppo, lui che è colui che accoglie i nuovi arrivati, li aiuta a inserirsi ed è valore aggiunto di tecnico e dirigenza nella guida dello spogliatoio. Di più: ha sempre messo squadra ed esigenze del noi davanti all’io, ingoiando il rospo amaro della sua mancata iscrizione in lista Uefa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna FC: Rinnovi confermati per De Silvestri e Lykogiannis, ma con condizioni diverse

Scrive msn.com: De Silvestri rinnova per un anno, mentre Lykogiannis valuta offerte da Olympiacos e Aek Atene. Bologna cerca un terzino sinistro.

