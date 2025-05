Bologna condannata la famiglia della citofonata di Salvini

La condanna della famiglia Labidi segna un ulteriore capitolo di una storia che ha scosso l'Italia. Il gesto di Matteo Salvini, che nel 2020 interpellò i Labidi chiedendo se spacciassero, è diventato un simbolo delle tensioni legate all'immigrazione e alla sicurezza. Questo episodio si colloca in un contesto più ampio di politiche contro il crimine e la narrazione mediatica, riflettendo le divisioni in corso nella nostra società. Un confronto sempre acceso!

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di droga diverse persone della famiglia Labidi, di origine tunisina, alla cui abitazione, durante la campagna elettorale per le Regionali del 2020 in Emilia-Romagna, aveva citofonato Matteo Salvini, a Bologna. Il celebre: " Scusi lei spaccia? ". Frase che costò una selva di critiche sinistre al leghista. Frase che però i fatti hanno di fatto confermato. A rispondere al citofono, era stato un minore appartenente alla famiglia, anche lui sotto accusa. Gli abitanti della casa di edilizia popolare a cui Salvini aveva citofonato sono stati condannati in quanto ritenuti componenti di un'organizzazione accusata di gestire lo spaccio in zona Pilastro a Bologna, reati commessi tra il 2019 e il 2020. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, condannata la famiglia della citofonata di Salvini

