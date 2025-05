Bolivia quarto giorno di proteste | scontri tra polizia e sostenitori di Evo Morales

In Bolivia, la tensione è alle stelle: il quarto giorno di proteste infiamma La Paz, dove i sostenitori di Evo Morales si scontrano con le forze dell'ordine. Questo movimento non è solo un'eco locale, ma parte di un trend globale di mobilitazione contro l'establishment politico. Un dato interessante? Le manifestazioni come queste possono cambiare il volto della democrazia. Quale sarà il futuro della Bolivia? Scopriamolo insieme.

Ancora scontri a La Paz, tra i sostenitori dell’ex presidente boliviano Evo Morales e la polizia, con la minaccia di estendere le proteste fuori dalla capitale. Dopo la conferma del divieto di candidarsi alle elezioni presidenziali di agosto per l’ex presidente, da quattro giorni nel paese infiamma la protesta dei sostenitori di Morales, che hanno lanciato fuochi d’artificio e pietre contro le barricate della polizia intorno al Palazzo del Governo, tentando di violare il perimetro, mentre la polizia ha risposto con gas lacrimogeni. Al centro di varie dispute giudiziarie, tra cui un’accusa di violenza sessuale e traffico di minori, Morales accusa il suo successore, l’attuale presidente Luis Arce, di una cospirazione giudiziaria per escluderlo dalla corsa elettorale, in un momento di profonde divisioni all’interno del partito socialista di governo, il Mas. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bolivia, quarto giorno di proteste: scontri tra polizia e sostenitori di Evo Morales

Alta tensione sul tema immigrazione: a Gallarate il Remigration Summit, proteste e scontri a Milano

Alta tensione a Gallarate e Milano, dove si sono svolti il Remigration Summit e proteste contro l’evento dell’ultradestra.

Cerca Video su questo argomento: Bolivia Quarto Giorno Proteste Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Bolivia, quarto giorno di proteste: scontri tra polizia e sostenitori di Evo Morales. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bolivia, quarto giorno di proteste: scontri tra polizia e sostenitori di Evo Morales

Da stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) Ancora scontri a La Paz, tra i sostenitori dell'ex presidente boliviano Evo Morales e la polizia, con la minaccia di estendere le ...

Proteste in Bolivia, arrestati 41 sostenitori di Evo Morales

Scrive msn.com: (ANSA) - LA PAZ, 15 GEN - Sono continuati per il secondo giorno consecutivo a La Paz gli ... ha riferito il governo. Le proteste sono state indette contro la crisi economica in corso nel Paese ...

Proteste in Bolivia, arrestati 41 sostenitori di Evo Morales

Si legge su espansionetv.it: (ANSA) – LA PAZ, 15 GEN – Sono continuati per il secondo giorno consecutivo a La Paz gli scontri tra ... dalla corsa alle elezioni presidenziali di agosto. (ANSA). Tags: Proteste in Bolivia, arrestati ...