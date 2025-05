Bloccati sulla montagna e senza smartphone | due escursionisti salvati dai vigili del fuoco

Due escursionisti bloccati sul Monte Viola senza smartphone: una situazione che mette in luce il rischio di dipendere troppo dalla tecnologia. I vigili del fuoco, intervenuti per salvarli, hanno dimostrato che l'orientamento e la preparazione sono essenziali in montagna. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza della prudenza e della conoscenza del territorio, soprattutto in un’epoca in cui il digitale può lasciarci nei guai. Ricordate: la natura richiede rispetto!

Si sono trovati in difficoltĂ mentre percorrevano un sentiero sul Monte Viola, ma non avevano smartphone e non potevano trasmettere la loro posizione ai soccorsi. Un ragazzo e una ragazza sono stati recuperati ier, 29 maggio, in una zona collinare ricadente nel comune di Itri. La segnalazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Bloccati sulla montagna e senza smartphone: due escursionisti salvati dai vigili del fuoco

Occhio a laser e LiDAR: le fotocamere degli smartphone sono a rischio

Le tecnologie laser e LiDAR stanno rivoluzionando gli smartphone, ma mettono a rischio le fotocamere.

Cerca Video su questo argomento: Bloccati Montagna Senza Smartphone Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bloccati sulla montagna e senza smartphone: due escursionisti salvati dai vigili del fuoco

Come scrive latinatoday.it: Le operazioni di soccorso sul Monte Viola, nel sud pontino. Un ragazzo e una ragazza erano in difficoltà sul sentiero e non potevano inviare la loro posizione alla centrale operativa ...

Montagna: bloccati in ciabatte a 2 mila metri, o in ferrata senza il kit. Il Soccorso alpino e l’elicottero per rimediare alle imprudenze di alcuni

Si legge su quotidiano.net: In ferrata senza l'attrezzatura Non meno incoscienti altri 5 escursionisti non attrezzati con il kit giusto per affrontare la Ferrata Piazzetta, nel bellunese,che sono rimasti bloccati nel ...

Recuperati in elicottero escursionisti bloccati in montagna

Come scrive msn.com: (ANSA) - TORINO, 04 MAR - Due escursionisti, che erano rimasti bloccati nei pressi della località Faro degli Alpini sul Monte Genevris, nel Torinese, sono stati recuperati dai vigili del fuoco ...