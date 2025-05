Bloccati a 2700 metri in Valle Spluga | recuperati due alpinisti con l' elicottero

Due alpinisti bloccati a 2700 metri in Val Spluga, recuperati grazie a un intervento tempestivo dell'elicottero dei vigili del fuoco. In un'epoca in cui l'amore per l'outdoor cresce, è fondamentale ricordare l'importanza della sicurezza in montagna. Questo episodio mette in luce non solo le sfide degli sportivi, ma anche il prezioso lavoro dei soccorritori. La montagna può essere maestra, ma richiede rispetto e preparazione!

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, due alpinisti in difficoltĂ sono stati soccorsi in quota dai vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia. L’intervento si è svolto al Passo del Servizio, nel territorio comunale di Campodolcino, in alta Val Scancia, dove i due alpinisti erano rimasti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Bloccati a 2700 metri in Valle Spluga: recuperati due alpinisti con l'elicottero

