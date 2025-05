Blitz di Ultima generazione | da McDonald' s con la maschera di Achille Lauro

Un'irruzione da film! Gli attivisti di Ultima Generazione hanno fatto parlare di sé al McDonald's di piazza Re di Roma, ispirandosi a Achille Lauro. Ma cosa si nasconde dietro questa provocazione? In un periodo in cui il fast food è spesso criticato per il suo impatto ambientale, il messaggio dei manifestanti risuona forte. La scelta del luogo e del testimonial punta a scuotere le coscienze su un tema cruciale: la sostenibilità. Siete pronti a riflettere?

Blitz degli attivisti di Ultima generazione dove hanno fatto irruzione in un McDonald's nella zona di piazza Re di Roma. Imitando Achille Lauro, testimonial in Italia della nota catena di fast-food, intorno alle 13 di venerdì 30 maggio sono entrati in scena muniti di striscioni. Blitz degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Blitz di Ultima generazione: da McDonald's con la maschera di Achille Lauro

Germania, blitz contro il gruppo neonazista “Ultima ondata di difesa”: tutti giovanissimi, attivi sui social, pianificavano incendi e attentati

La Germania smaschera un'ondata di neonazisti giovani, tutti minorenni, che pianificavano incendi e attentati tramite social media.

Cerca Video su questo argomento: Blitz Ultima Generazione Mcdonald Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Blitz di Ultima generazione: da McDonald's con la maschera di Achille Lauro

Lo riporta romatoday.it: Gli attivisti hanno parlato dei "danni ambientali, sanitari e sociali provocati dal sistema alimentare e lavorativo promosso dall’intera filiera dei fast food".

Blitz Ultima Generazione da Carlo Cracco, lo chef tra ironia e stoccate: “Offro pubblicità gratuita. Per il momento”

Riporta ilgiorno.it: Sul profilo Instagram sia suo personale che del ristorante Cracco in Galleria, teatro dei blitz di ... dalla stessa Ultima Generazione. Un po’ come accaduto a Varese con il McDonald’s, che ...

Blitz al fast food di Ultima generazione

Segnala msn.com: Blitz di cinque attivisti della campagna “Il Giusto Prezzo” promossa da Ultima Generazione: a Varese ieri alle 13,30 hanno fatto irruzione al McDonald’s di Varese Stadio, in via Bolchini.