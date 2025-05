Blitz contro il lavoro nero Finanza nei poltronifici tre ditte finite nei guai

Un nuovo blitz della Guardia di Finanza svela il lato oscuro del settore del mobile imbottito: tre ditte nella rete del lavoro nero! In un'epoca in cui la sostenibilità e i diritti dei lavoratori sono al centro del dibattito, queste irregolarità rappresentano una battuta d'arresto per un'industria che punta sull'etica. Scoprire come combattere lo sfruttamento è fondamentale per un futuro migliore, più giusto e trasparente.

Altro blitz della Guardia di finanza nel mondo del lavoro sommerso. Le fiamme gialle del comando provinciale di Forlì, nel corso di tre attività ispettive svolte nei confronti di altrettante aziende terziste che operano nel distretto del mobile imbottito della città, hanno portato alla luce diverse irregolarità legate allo sfruttamento della manodopera per massimizzare i profitti "e ottenere ingiusti vantaggi competitivi", come rimarca una nota dellla Finanza. Gli inquirenti hanno verbalizzato tre lavoratori in nero e identificato altri 14 operai stranieri in tre poltronifici. La titolare di un’aziend, una 52enne, è stata denunciata alla procura per l’ipotesi di reato relativa all’assunzione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz contro il lavoro nero. Finanza nei poltronifici, tre ditte finite nei guai

Lavoro nero, blitz degli ispettori del lavoro nei ristoranti: sospese due attività

Gli ispettori del lavoro di Foggia hanno effettuato un blitz nei ristoranti, sospendendo due attività per irregolarità.

Cerca Video su questo argomento: Blitz Contro Lavoro Nero Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Blitz contro il lavoro nero. Finanza nei poltronifici, tre ditte finite nei guai; Sospese sei attività e sanzioni per 170mila nel Salento, blitz contro lavoro nero e irregolarità; Mobile imbottito, nuovi blitz della Guardia di Finanza nelle aziende: scoperti lavoratori in nero; Sospese sei attività e sanzioni per 170mila nel Salento, blitz contro lavoro nero e irregolarità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blitz contro il lavoro nero. Finanza nei poltronifici, tre ditte finite nei guai

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Mafia e lavoro nero, blitz nel cantiere dell'ex Fiera: agenti circondano il perimetro e controllano ogni lavoratore

Riporta ilgazzettino.it: PORDENONE - Chi transitava ieri mattina, 28 maggio, nell'area dell'ex fiera a Pordenone dove ci sono i lavori in corso per la realizzazione del polo Young, ha senza dubbio visto una ...

Blitz anti-nero a Udine: chiuse attività e multe per oltre 150mila euro

Segnala udinetoday.it: Controlli a tappeto nel commercio e terziario da parte del Nucleo ispettorato sul lavoro, in collaborazione con alcune compagnie di carabinieri. Sospese tre attività, scoperto un lavoratore in nero e ...