Blanco conquista il pubblico con "Piangere a 90", il singolo più venduto e trasmesso in radio della settimana. Il suo ritorno segna non solo un successo personale, ma anche un trend in continua ascesa: la musica italiana sta vivendo una rinascita. Questo brano toccante, capace di emozionare generazioni diverse, invita a riflettere sulle fragilità umane. Un ascolto che non puoi perdere!

Blanco è primo nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio e più venduti della settimana con Piangere a 90. Piangere a 90 torna al primo posto in classifica FIMIGfK, singolo più venduto della settimana.e conquista la vetta dell’airplay radiofonica. Il più grande ritorno discografico dell’anno, quello di Blanco, che con questo brano – pubblicato venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) – aveva già totalizzato, nelle prime 24 ore di uscita, oltre 1 milione di stream tra Spotify, Apple Music e Amazon Music, piazzandosi immediatamente in vetta alle classifiche e occupando il primo posto della classifica FIMIGfK già nella settimana della sua release. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Blanco, Piangere a 90 è il singolo più venduto e trasmesso nelle radio

Blanco, successo per il singolo “Piangere a 90”

Blanco trionfa con il suo singolo "Piangere a 90", che conquista la vetta della classifica FIMI/GfK a soli sette giorni dalla sua release.

Blanco, il più grande ritorno discografico dell’anno

Riporta radiowebitalia.it: E dopo aver ufficializzato questa mattina il primo posto in classifica EarOne – brano più ascoltato in radio e in tv – “Piangere a 90” torna #1 in classifica FIMI/GfK, singolo più venduto della ...

