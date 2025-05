blackout rbr forlì non molla e allunga la serie

Il blackout non ferma RBR, ma è Forlì a festeggiare! Nella gara 4 di domenica, i forlivesi allungano la serie e dimostrano che la perseveranza paga. RBR, bloccata da un numero eccessivo di palle perse, deve riflettere su come affrontare le pressioni del finale. Questo match ci ricorda che ogni errore può costare caro nei playoff, dove ogni dettaglio fa la differenza. Chi riuscirà a interrompere il ciclo? La tensione cresce!

Rimini, 30 maggio 2025 – È Forlì a far festa nel silenzio dell’Unieuro Arena e la serie si allunga alla gara4 di domenica. Rbr sciupa tanto, sciupa troppo, perde addirittura 20 palloni e cade possesso dopo possesso nell’ultimo quarto d’ora di partita. Alle ortiche tante opportunità e la squadra di Martino ne approfitta. Il tutto nonostante un lusinghiero 38% da tre e 8 rimbalzi in più. Derby di basket Forlì-Rimini, rischio rappresaglie tra tifosi. Il prefetto: “Erano pronti a fare la guerra” L’avvio è sonnolento, quasi letargico, con una marea di palle perse (5 nei primi 5’) e con Forlì che segna una valanga di punti in transizione o contropiede primario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net