bivio summer cup dal 14 luglio 2025

È ufficiale: il "Bivio Summer Cup" torna in grande stile dal 14 luglio 2025! Giunto alla sua seconda edizione, questo evento sportivo, sostenuto dal Comune di Montecorvino Pugliano, promette emozioni indimenticabili. Ma non è solo un torneo: è l’occasione perfetta per riscoprire il valore della comunità e dello sport. Preparati a vivere un'estate di competizione, divertimento e passione! Non perdere l'opportunità di partecipare a questo straordinario appuntamento!

Serie C. L’estate del Carpi raddoppia. A luglio via ai Gasa Summer Camp

L'estate del Carpi si arricchisce con i 'Gasa Summer Camp', un'iniziativa dedicata ai ragazzi nati dal 2011 al 2019.

Quest'anno il tutto sarà ancora più emozionante promettono gli organizzatori, il quale definiscono "Il Bivio Summer Cup" non solo come una competizione agonistica, ma un'occasione di socializzazione