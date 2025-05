Bitta si rompe al porto per il forte vento due feriti lievi soccorsi in mare

Un’imprevista tempesta di vento ha messo alla prova il porto di Catania, causando la rottura di una bitta e ferendo due persone. Questo incidente evidenzia i crescente pericoli legati ai cambiamenti climatici, che rendono le condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili. La sicurezza in mare deve diventare una priorità, soprattutto in un periodo in cui il turismo crocieristico è in ripresa. Rimanere informati è fondamentale.

Poche ore fa, al porto di Catania, una bitta si è rotta a causa del forte vento che sta interessando oggi la città. L’incidente ha coinvolto una nave da crociera della Norwegian Cruise Line, spesso attraccata al porto etneo, provocando il distacco delle cime di ormeggio. Una donna è caduta in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Bitta si rompe al porto per il forte vento, due feriti lievi soccorsi in mare

