Biografilm il nostro festival a colori

Il Biografilm Festival si prepara a brillare con la sua ventunesima edizione, dal 6 al 16 giugno! Quest’anno avremo l’onore di ospitare Tom Quinn, un gigante della distribuzione cinematografica, che riceverà il prestigioso Make it Real Award. In un’epoca in cui le storie autentiche sono più importanti che mai, il festival diventa un palcoscenico imperdibile per esplorare le vite straordinarie che ci circondano. Non perderti questa celebrazione di cinema e umanità!

Arriverà anche Tom Quinn, un grande distributore di film di successo, quest’anno al Biografilm ventunesima edizione, al via il 6 giugno per undici giorni con la direzione di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù. Gli sarà conferito il premio Make it Real Award dal Bio to B - Industry Days Doc, sezione del festival bolognese dedicato alle storie di vita, dove gli argomenti principali sono vendita, opzione, acquisto, networking, ovvero tutti quegli approdi essenziali che faranno di un film un’opera vista e promossa. Perché si sa bene, soprattutto nella nostra regione dove di cinema non se ne fa poco, in particolare va molto il documentario (quest’anno sono 10 i titoli sostenuti dalla Film Commission, tra cui Il Pilastro di Roberto Beani, Radio Solaire - Radio diffusion rurale di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher e Dear Audience di Enrico Baraldi), che non basta "fare un film" e mostrarlo in una sala della nostra città, bisogna trovare una buona distribuzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Biografilm, il nostro festival a colori"

Cerca Video su questo argomento: Biografilm Nostro Festival Colori Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Biografilm, il nostro festival a colori; «Biografilm è un mazzo di fiori colorati». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Biografilm, il nostro festival a colori"

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Torna la nuova edizione dal 6 giugno. Atteso il grande distributore Quinn e i registi Oppenheimer e Nichetti. Tanta Italia in gara ...

Il regista Oppenheimer al Biografilm Festival a Bologna

Da ansa.it: "Un festival che è allo stesso tempo globale e locale e ha tutti i colori del mondo, un mazzo di fiori!". (ANSA) ...

Biografilm 2025, storie di vita al centro della 21.ma edizione. In streaming su MYmovies ONE

Lo riporta mymovies.it: È stato presentato il ricco programma dell’evento bolognese che torna anche online con una preziosa selezione. SCOPRI IL FESTIVAL IN STREAMING.