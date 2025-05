Bimbo di 5 anni sviene mentre è a scuola ad Amalfi | ricoverato in terapia intensiva a Napoli

Un grave episodio scuote Amalfi: un bimbo di 5 anni sviene a scuola ed è ora ricoverato in terapia intensiva a Napoli. Questo incidente ci riporta all'attenzione sulla salute dei più piccoli e sull'importanza di monitorare il benessere psicofisico nei contesti scolastici. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre ci chiediamo: quali misure possiamo adottare per garantire ambienti di apprendimento più sicuri?

Il bambino, che ha improvvisamente perso conoscenza mentre si trovava in classe ad Amalfi, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santobono di Napoli: la prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bimbo di 5 anni sviene mentre è a scuola ad Amalfi: ricoverato in terapia intensiva a Napoli

