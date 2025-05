BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Prodhomme vince Del Toro e Carapaz allungano! E Savoldelli racconta il Colle delle Finestre

Il Giro d’Italia 2025 continua a sorprendere! La penultima tappa ha visto Del Toro e Carapaz consolidare la loro leadership, mentre Savoldelli ci guida attraverso le emozioni del Colle delle Finestre. Con un finale di gara che infiamma il pubblico, è chiaro: la corsa rosa sta diventando il palcoscenico ideale per i grandi campioni. Chi avrà la meglio nel gran finale? Non perdere il prossimo capitolo di questa avvincente saga!

Giro d'Italia 2025 – Analisi della terz'ultima tappa con Gian Luca Giardini e Paolo Savoldelli! La penultima tappa di montagna del Giro d'Italia 2025 non ha stravolto la classifica generale, ma ha confermato la solidità di Del Toro e Carapaz, che hanno guadagnato ulteriore terreno su Adam Yates, Caruso e un sfortunato Pellizzari, caduto nell'ultima curva ma senza gravi conseguenze. La vittoria di giornata è andata al francese Nicolas Prodhomme, in una frazione di attesa prima del tanto atteso tappone alpino. Domani infatti si affronterà il mitico Colle delle Finestre, teatro in passato di epiche imprese.

Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone

Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

