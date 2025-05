Best in show – sfilata canina amatoriale aperta a cani meticci e di razza di tutte le taglie ed età

Il 1° giugno, a partire dalle 18:30, la sede Opel del Gruppo Marino si trasformerà in un palcoscenico per i nostri amici a quattro zampe! La sfilata "Best in Show" celebra cani di tutte le razze e taglie, portando insieme la passione per gli animali e il mondo dei motori. Un evento imperdibile che mette in luce il legame speciale tra noi e i nostri pet. Chi sarà il re o la regina della serata? Scoprilo con noi!

L'evento, organizzato dal Gruppo Marino in collaborazione con S.C.I.S.A.R., unisce la passione per gli amici a quattro zampe e il mondo dei motori in una serata all'insegna del divertimento e delle novità. Il prossimo 1° giugno, a partire dalle ore 18:30, la sede Opel del Gruppo Marino in Viale.

Al Don Quijote di Modena appuntamento con la serata "Talent show"

Venerdì 16 maggio, il ristorante spagnolo Don Quijote di Modena ospiterà il "Talent Show Modena"! Gli organizzatori invitano tutti a svelare i propri talenti nascosti: hai 10 minuti per brillare su un palco con microfono e pubblico.

