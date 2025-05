Bertinoro celebra la festa della Repubblica tra mostre laboratori per bambini e musica dal vivo

Bertinoro si tinge di festa per la Repubblica! Lunedì 2 giugno, dalle 16, il centro si anima con mostre, laboratori per bambini e musica dal vivo. Un evento che celebra non solo la nostra storia, ma anche il talento dei più giovani artisti locali. Scoprire le opere dei ragazzi è un modo fantastico per riflettere sul futuro e rilanciare l’arte come linguaggio universale. Non perdere questa occasione di partecipare alla cultura!

Bertinoro si prepara a festeggiare la Festa della Repubblica con un pomeriggio all'insegna dell'arte dei più giovani e della musica. Il programma delle iniziative di lunedì 2 giugno si apre alle ore 16 all'Ufficio Turistico con l'inaugurazione della mostra delle opere realizzate dagli allievi del.

Festa di fine campagna elettorale per la lista Insieme per Bertinoro con Enzo Lattuca

Vieni a concludere insieme a noi la campagna elettorale di Insieme per Bertinoro! Venerdì alle 18:30 presso il Centro Sportivo di Panighina, si terrà la festa finale con Enzo Lattuca e il candidato sindaco Filippo Scogli.

