Sabato 31 maggio alle 21:30, non perdere lo "Speciale Accordi e Disaccordi" su Nove, condotto da Luca Sommi. Un confronto imperdibile con nomi illustri come Pier Luigi Bersani, Alessandro Orsini e Luciano Canfora, pronti a dissectere l'attualità politica. In un momento di divisioni sempre più marcate, questa puntata offrirà spunti per riflettere sulle ricette per unire anziché dividere. Un’occasione unica per rimanere informati e stimolati!

Appuntamento settimanale con l’attualitĂ e la politica sul Nove con lo “Speciale Accordi e Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi in onda sabato 31 maggio alle 21:30. Tra gli ospiti in studio l’ex segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani, il professor Alessandro Orsini e lo storico Luciano Canfora. Spazio anche all’intervista esterna con il direttore de La VeritĂ Maurizio Belpietro. Al centro della discussione la manifestazione contro il Decreto Sicurezza, approvato alla Camera giovedì, nonchĂ© la complessa situazione degli aiuti umanitari a Gaza e il lento procedere delle trattative tra Ucraina e Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani, Orsini, Canfora e Belpietro da Luca Sommi nello Speciale di Accordi&Disaccordi su Nove il 31 maggio. Con Travaglio e Scanzi

Mieli, Giordano e Fini ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi su Nove il 17 maggio. Con Travaglio e Scanzi

Sabato 17 maggio alle 21:30, "Accordi e Disaccordi" torna su Nove con Luca Sommi. In questa puntata, ospiti d'eccezione i giornalisti Paolo Mieli e Mario Giordano, mentre l'intervista esterna sarĂ dedicata allo scrittore.

Speciale Accordi e Disaccordi | Puntata 31 maggio 2025.

