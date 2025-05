Bersaglieri sgraditi in un liceo in Lombardia scoppia la polemica Interviene il ministro Crosetto | Pregiudizio ideologico Il rammarico dell’associazione | Mai accaduto

La visita dei Bersaglieri in un liceo lombardo ha acceso un acceso dibattito sulla presenza di simboli militari nelle scuole. Il ministro Crosetto ha definito la questione un "pregiudizio ideologico", evidenziando come questo caso rifletta una tensione crescente tra tradizione e modernità. Un aspetto sorprendente? L’educazione civica, sempre più al centro del dibattito, potrebbe trarre spunti interessanti da una storia che, per molti, rimane un'eredità culturale da valorizzare.

Una visita dell'Associazione Nazionale Bersaglieri in un liceo scientifico in Lombardia si è trasformata in un caso politico dopo che un gruppo di docenti ha espresso riserve sulla presenza dell'associazione militare, ritenendo che "rappresenterebbero valori distanti da quelli della scuola". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La protesta dei docenti di un liceo di Magenta: “Il ministero vuole i bersaglieri nelle scuole, diciamo no”

I docenti del liceo Bramante di Magenta si oppongono all’ingresso delle forze militari nelle scuole, manifestando con fermezza il loro no al protocollo tra il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Nazionale Bersaglieri.

