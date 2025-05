Bergomi | Champions Inter? Sarebbe la conclusione di un percorso! Il PSG gioca da squadra…

Beppe Bergomi ha acceso i riflettori sulla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, sottolineando che una vittoria sarebbe la consacrazione di un lungo viaggio per i nerazzurri. In un'epoca in cui il gioco di squadra sta trionfando nel calcio, l'Inter potrebbe dimostrare che la coesione batte il talento individuale. Riuscirà a scrivere la sua leggenda contro una delle squadre più forti d’Europa? Il destino è nelle loro mani!

Bergomi: «Champions Inter? Sarebbe la conclusione di un percorso! Il PSG gioca da squadra.» Le parole dello zio. Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la finale di Champions League che si giocherà domani tra Paris Saint-Germain e Inter. LE PAROLE- « Vincere la Champions significherebbe per l'Inter chiudere un percorso fatto di vittorie in campionato e dopo la finale persa. Farebbe la differenza portarla a casa. PSG? Diciamo la verità: quando metteva insieme le figurine spendendo tantissimo, non ci era simpaticissimo. Ma ha avuto tanti sorteggi sfavorevoli. Ora gioca da squadra, hanno grandi qualità e velocità.

Inter PSG, Caressa e Bergomi confermati alla telecronaca della finale di Champions League

Sky Sport ha ufficializzato la conferma di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi per la telecronaca della finale di Champions League tra PSG e Inter.

Inter, Barella: "Vogliamo chiudere il cerchio nel match più importante dell'anno"

Inter-PSG, Caressa e Bergomi confermati in telecronaca su Sky per la finale di Champions: ed è già bufera

Champions, Sky conferma Caressa e Bergomi in telecronaca per la finale Inter-PSG

