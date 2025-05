Benzina e gasolio accise aumentate fino al 63% dal 2000

La pressione fiscale sui carburanti continua a crescere, con le accise sulla benzina aumentate del 35% e quelle sul gasolio addirittura del 63% dal 2000. Un trend allarmante che non riguarda solo il prezzo alla pompa, ma incide pesantemente sul potere d'acquisto delle famiglie italiane. Con l'Italia ora al secondo posto in Europa per tassazione sul diesel, il Codacons si prepara a ricorrere. La mobilità sostenibile è più che mai una priorità !

Benzina in Toscana, scendono le accise, ma salgono quelle del gasolio. Rischio aumento dei prezzi

A Firenze, il 15 maggio 2025, le nuove accise sul gasolio sollevano preoccupazioni per un possibile aumento dei prezzi al consumo.

