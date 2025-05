Benicio del Toro è aperto a tornare nel ruolo del Collezionista per il MCU

Benicio del Toro, icona del cinema, riaccende la speranza dei fan del Marvel Cinematic Universe! L'attore ha espresso interesse a tornare nel ruolo del misterioso Collezionista, nonostante il suo destino apparente in "Infinity War". Questo ritorno potrebbe rivelarsi una mossa vincente, catturando l'attenzione di un pubblico sempre più affamato di storie interconnesse. Chi non ama un colpo di scena? Prepariamoci a nuove avventure nel multiverso!

Sebbene Avengers: Infinity War abbia messo in scena la morte del Collezionista ( Benicio del Toro ) durante l’assalto di Thanos a Ovunque, poiché lo avevamo visto torturato dal Titano Pazzo prima che la sua collezione venisse annientata, è stato successivamente confermato che era sopravvissuto all’attacco. La scena si è rivelata solo un’illusione, e James Gunn ha successivamente confermato che il Collezionista era sopravvissuto all’attacco di Thanos. Quindi la porta è decisamente aperta al ritorno del personaggio. Mentre promuoveva l’uscita del suo nuovo film, La Trama Fenicia, Benicio del Toro ha dichiarato che spetta a Kevin Feige e soci decidere quando e se tornerà, ma è pronto a rispondere se riceverà la chiamata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Cannes, Benicio del Toro al centro della “Trama fenicia” di Wes Anderson

Al Cannes, Wes Anderson presenta "The Phoenician Scheme", un film che ruota attorno a Anatole “Zsa-zsa” Korda, un enigmatico magnate degli anni ’50 coinvolto in intrighi di imprese familiari, terrorismo industriale e progetti faraonici.

