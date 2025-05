Benicio del Toro definisce il ruolo di La trama fenicia un dono

Benicio Del Toro descrive il suo ruolo in “La trama fenicia” come un vero e proprio dono, un'opportunità unica di lavorare con Wes Anderson. Questo film, che affonda le radici nella creatività dell’arte cinematografica, rappresenta un trend in crescita: il ritorno ai festival come fucine di idee originali. In un’epoca in cui l’autenticità è fondamentale, la collaborazione tra attori e registi visionari ci regala storie che fanno vibrare l’anima. Non perdere l’occasione di scop

Quattro anni prima che "La trama fenicia" di Wes Anderson venisse presentato in anteprima a Cannes il 18 maggio, l'idea per il film nacque proprio al festival, quando il visionario regista presentò "The French Dispatch". Benicio del Toro aveva un piccolo ma memorabile ruolo nel film, quello di un artista imprigionato, ma Anderson voleva di più per l'attore premio Oscar. " Avevo in mente una specie di immagine di Benicio nei panni di un magnate europeo ", ha detto Anderson a Variety. " Come se fosse uscito da un film di Antonioni con gli occhiali da sole ". All'inizio, del Toro pensava che la sua parte avrebbe avuto dimensioni simili a quelle di "The French Dispatch".

Cannes, Benicio del Toro al centro della “Trama fenicia” di Wes Anderson

Al Cannes, Wes Anderson presenta "The Phoenician Scheme", un film che ruota attorno a Anatole “Zsa-zsa” Korda, un enigmatico magnate degli anni ’50 coinvolto in intrighi di imprese familiari, terrorismo industriale e progetti faraonici.

