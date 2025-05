Benfica in colloqui per firmare il Chelsea Star

Il Benfica è in trattative per riportare a casa Joao Felix, attaccante del Chelsea. Questo movimento non è solo una questione di mercato, ma un segnale della crescente interconnessione tra i club europei e delle strategie di rafforzamento. Con il calciomercato che si fa sempre più frenetico, i ritorni ai vecchi amori suscitano emozioni forti. Riuscirà Felix a tornare nella squadra che lo ha lanciato? La storia è ancora da scrivere.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’attaccante del Chelsea Joao Felix rimane un obiettivo di trasferimento per il suo ex club Benfica e Catturato Comprende che sono anche la sua destinazione preferita per questa estate. L’Internazionale del Portogallo ha lottato nel suo secondo incantesimo al Chelsea, uscendo in prestito per AC Milan a gennaio, ma non riuscendo anche a avere un grande impatto lì. Fonti vicine alla situazione hanno ora informato Catturato Che il Misfit del blues potrebbe essere in uscita quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Benfica in colloqui per firmare il Chelsea Star

Cerca Video su questo argomento: Benfica Colloqui Firmare Chelsea Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Benfica, Schmidt: "Enzo Fernandez-Chelsea? Loro comportamento irrispettoso"

Come scrive sport.sky.it: ad aver conquistato l'attenzione è il probabile trasferimento di Enzo Fernandez al Chelsea per 127 milioni di euro. Una trattativa che fa discutere soprattutto in casa Benfica, club che detiene ...

Benfica, Schmidt attacca il Chelsea: 'Mentono e provano a far impazzire Enzo Fernandez!'

Si legge su calciomercato.com: Tensione alle stelle tra Chelsea e Benfica per Enzo Fernandez. Quando tutto sembrava ben indirizzato verso l'approdo del centrocampista a Londra, l'operazione si è arenata e ora i portoghesi ...

Benfica, Schmidt dà Enzo Fernandez al Chelsea: "L'affare è chiuso, fa parte del calcio"

Come scrive tuttomercatoweb.com: Roger Schmidt, tecnico del Benfica, parla di Enzo Fernandez come ormai suo ex giocatore: "L'affare è fatto, fa parte del calcio. Non parlerò di giocatori che non sono qui. Sono contento dei ...