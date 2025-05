benevento tra le 7 città del sud più virtuose in materia di innovazione e digitalizzazione

Benevento si distingue tra le 7 città più virtuose del sud Italia per innovazione e digitalizzazione, un traguardo che testimonia l'impegno verso il futuro. Grazie al lavoro della consigliera Marika Mignone e del suo team, il Comune ha elevato i propri standard tecnologici, dimostrando che anche nel Mezzogiorno è possibile crescere attraverso la digitalizzazione. Un esempio luminoso in un contesto dove l'innovazione è sempre più cruciale!

Tempo di lettura: 2 minuti “ Esprimo un sentito ringraziamento alla consigliera delegata all’Agenda Digitale e Innovazione Marika Mignone e al dirigente e personale della Transizione al Digitale per l’eccellente lavoro svolto in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione dell’Ente”. Il Comune di Benevento è infatti passato dal livello “medio basso” del 2023 e 2024 al livello “medio alto” del 2025 nell’indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo condotta da Deda Next, società impegnata ad accompagnare la trasformazione della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it