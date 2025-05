Benevento tamponamento tra due auto in via Delcogliano | traffico in tilt

Incidente in via Raffaele Delcogliano a Benevento: un tamponamento tra una Ford e una Mercedes ha messo in crisi il traffico cittadino. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma i disagi per gli automobilisti sono stati notevoli. Questo episodio ci ricorda l'importanza di una guida prudente e attenta, specialmente in contesti urbani sempre più affollati. La sicurezza stradale non è mai troppa!

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente tra due auto in via Raffaele Delcogliano, a Benevento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford e una Mercedes. Fortunatamente non si registrano feriti, solo danni alle autovetture. A seguito dell’impatto, la Ford è rimasta al centro della strada, causando rallentamenti e disagi alla circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, tamponamento tra due auto in via Delcogliano: traffico in tilt

