Ben Stiller in Severance | Dal Cammeo Sfumato Alla Voce Nascosta di Kier Eagan

Ben Stiller sorprende il pubblico con un cameo sfumato e una voce misteriosa nella serie cult “Severance” di Apple TV+. In un'epoca in cui il confine tra attori e personaggi si fa sempre più sottile, la sua partecipazione segna un punto di svolta nell'approccio narrativo della serie. Scopri i retroscena di una presenza che ha saputo catturare l’attenzione, alimentando l'hype attorno a una produzione già di successo. Non perdere i dettagli!

🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Ben Stiller in Severance: Dal Cammeo Sfumato Alla Voce Nascosta di Kier Eagan

Severance: Ben Stiller pensa a 2 spin-off per espandere il mondo della serie Apple TV+

Il creatore di Severance, Ben Stiller, ha svelato due idee concrete per possibili spin-off, indicando un'espansione dell'affascinante universo distopico della serie su Apple TV+.

Ben Stiller asked Barack Obama to be in ‘Severance’ — here’s how he responded

Scrive nypost.com: Ben Stiller, who executive-produces and directs many episodes of the Emmy-winning Apple TV+ drama “Severance,” has revealed that he invited former President Barack Obama to come on the show. “ ...

Ben Stiller offered Barack Obama a cameo in ‘Severance’

nj.com scrive: Ben Stiller had a clear vision for season 2 of “Severance,” and it included a cameo from Barack Obama. Stiller, who serves as executive producer and primary director of the AppleTV+ series ...

Ben Stiller tried to get Barack Obama on 'Severance'

Riporta appleinsider.com: In a new appearance on "Jimmy Kimmel Live," Ben Stiller tells the story of how he tried to get former President Barack Obama to do voice work on the season two premiere of "Severance." But ...