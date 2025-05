Ben Gvir | entrare a Gaza con tutta forza

Il ruggito di Ben Gvir segna un cambio di passo nel conflitto israelo-palestinese. La richiesta di intervento deciso a Gaza arriva in un contesto di tensioni crescenti e scadenze diplomatiche che si fanno sempre più urgenti. Un’azione militare, ora, non solo pone interrogativi su conseguenze immediate, ma alimenta anche il dibattito globale sul futuro della pace in Medio Oriente. La posta in gioco è alta: è davvero giunto il momento per una risposta così drastica?

9.45 Il ministro israeliano di estrema destra della Sicurezza nazionale, Ben Gvir, afferma che "è ora di entrare nella Striscia di Gaza con tutta la forza necessaria". "Dopo che Hamas ha nuovamente respinto l'accordo proposto,non ci sono più scuse", ha detto, dopo le riserve di Hamas sulla nuova proposta Usa di cessate il fuoco. "Abbiamo già perso troppe opportunità. E' ora di entrare con tutta la forza necessaria, senza battere ciglio, per distruggere e uccidere completamente Hamas". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La tensione tra Israele e Hamas torna a salire, ma le parole di Itamar Ben Gvir risuonano come un campanello d'allerta.

Si legge su quotidiano.net: Il ministro di estrema destra della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha affermato che è "ora di entrare nella Striscia di Gaza con tutta la forza necessaria", dopo le riserve espresse ...

Gaza, il ministro della Sicurezza di Israele: dopo il no di Hamas è ora di entrare nella Striscia con tutte le nostre forze

Secondo msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 602. Dopo il no di Hamas alla proposta di accordo presentata dagli Stati Uniti e sostenuta ...

Medioriente: Gvir, dopo no Hamas intervenire a Gaza con tutta nostra forza

msn.com scrive: Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Signor primo ministro, dopo che Hamas ha nuovamente respinto la proposta di accordo, non ci sono più scuse per nessuno per ...