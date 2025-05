Bella giornata di vela al trofeo Sollini

Domenica scorsa, il Trofeo Sollini ha dato il via a un Campionato di vela che promette emozioni fino a settembre! Con 22 timonieri in gara, l’entusiasmo per la vela inclusiva sta crescendo. Siamo nel pieno di un trend che celebra lo sport accessibile: sempre più persone si avvicinano al mare e alla competizione. Non perdere il prossimo appuntamento, ogni regata è un occhio sul futuro della vela!

Gran bella giornata di vela domenica scorsa per la prima prova dell'edizione 2025 del Campionato Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature. Ben 22 i timonieri iscritti, dieci per la classe 2.4mR e dodici per l'Hansa 303 in doppio. Apertura del Campionato, che si svolgerà in sette giornate di regate da maggio a settembre. La manifestazione sportiva è stata coordinata dall'Ufficiale di Regata della Federazione Vela Fabio Barbieri. Nella classe 2.4mR doppia vittoria di Giorgio Curzi davanti a Giancarlo Mariani e Giorgio Piccioni. Nella classe Hansa 303 doppia vittoria dell'equipaggio Luna e Giovanni Di Biagio, secondi Mario Testa e Daniele Malavolta.

