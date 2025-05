Beautiful, Valeria Marini guest star nelle puntate italiane

Valeria Marini, icona del glamour italiano, si prepara a incantare il pubblico di Beautiful come guest star! Le nuove puntate, immerse nella bellezza mozzafiato di Napoli e Capri, promettono emozioni forti e colpi di scena. Questo ritorno della soap nel Bel Paese segna una fusione unica tra la tradizione americana e il fascino italiano, portando un pizzico di dolce vita nei drammi familiari di Forrester. Non perdere l’occasione di vedere come Valeria darà vita a questa nuova avventura!

Come vi avevamo anticipato la troupe di Beautiful è tornata a girare in Italia. Alcuni volti storici della soap americana sono giunti nei giorni scorsi in Campania, per girare le nuove puntate italiane che avranno come sfondo Napoli e Capri. Oltre a Brooke, Ridge ed Eric, le trame italiane vedranno anche il ritorno di Jack Wagner e una guest star d'eccezione. Valeria Marini si unirà infatti alle star internazionali nelle puntate italiane Beautiful. Ritorno sul set per Valeria Marini, la soubrette guest star in Beautiful. La carriera di Valeria Marini ha sempre oscillato tra cinema e televisione, anche se ultimamente la celebre showgirl sarda sembrava aver messo da parte la recitazione per dedicarsi prevalentemente al mondo televisivo.