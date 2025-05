Beautiful sbarca a Capri per le nuove riprese| VIDEO

Capri, la perla del Mediterraneo, diventa set per le nuove scene di "Beautiful". Le riprese iniziate oggi promettono di incantare il pubblico già nel 2026, portando un tocco di passione e drammaticità in un contesto da sogno. Questo evento non è solo un omaggio a una serie iconica, ma testimonia anche l'amore eterno per le storie che ci uniscono, trascendendo tempo e spazio. Non perdere le novità!

Beautiful torna in Italia con riprese a Napoli e Capri e ritorni iconici dei protagonisti

"Beautiful" torna in Italia, con riprese a Napoli e Capri e il ritorno iconico dei suoi protagonisti.

“Beautiful” sbarca a Capri e a Napoli per le nuove riprese: fan impazziti tra autografi e urla – IL VIDEO

"Beautiful" sbarca a Capri e a Napoli per le nuove riprese: fan impazziti tra autografi e urla

Attori di Beautiful a Capri per girare alcune puntate, ma non è la prima volta in Italia: i precedenti

