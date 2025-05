Beautiful sbarca a Capri per le nuove riprese e c’è anche Valeria Marini| VIDEO

Capri, il gioiello del Mediterraneo, diventa set della celebre soap opera "Beautiful"! Le nuove riprese, che andranno in onda nel 2026, vedranno protagonisti volti noti come Valeria Marini e Ginevra Lamborghini. Questo evento non solo accende i riflettori sul fascino dell'isola, ma testimonia anche l'unione tra la tradizione televisiva e la bellezza italiana. Rimanete sintonizzati: il dramma e la passione stanno per invadere le vostre serate!

Il set di Beautiful è sbarcato a Capri: oggi sono iniziate le riprese delle scene che il pubblico vedrà nel 2026. Tanti attori italiani avranno una piccola parte: Valeria Marini, Luca Calvani, Ginevra Lamborghini. L'articolo Beautiful sbarca a Capri per le nuove riprese e c’è anche Valeria Marini VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Beautiful sbarca a Capri per le nuove riprese e c’è anche Valeria Marini| VIDEO

La soap Beautiful sbarca a Napoli: quando iniziano le riprese e come partecipare all'evento per incontrare il cast

"Beautiful", la celebre soap opera di Canale 5, arriva a Napoli e Capri! Le riprese inizieranno a breve, portando con sé quattro storici protagonisti: Katherine Kelly Lang, John McCook, Thorsten Kaye e Jack Wagner.

