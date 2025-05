Beautiful sbarca a Capri e a Napoli per le nuove riprese | fan impazziti tra autografi e urla – IL VIDEO

La celebre soap opera "Beautiful" sbarca a Napoli e Capri, riportando il glamour americano in uno dei luoghi più iconici d'Italia! I fan sono già in delirio, tra autografi e urla, mentre i protagonisti tornano per scrivere nuove avventure. Un mix irresistibile di passione e bellezza che si inserisce nel trend delle produzioni internazionali che scelgono il nostro Paese come set. Non perdere l'occasione di vivere questa magia!

La celebre soap opera “Beautiful” sceglie Napoli e Capri come nuova ambientazione per le prossime storie. Alla guida creativa il produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell. I tre storici protagonisti – Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) – saranno affiancati dal ritorno di Jack Wagner nel ruolo di Nick Marone, dopo dieci anni di assenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Beautiful” sbarca a Capri e a Napoli per le nuove riprese: fan impazziti tra autografi e urla – IL VIDEO

Beautiful torna in Italia con riprese a Napoli e Capri e ritorni iconici dei protagonisti

"Beautiful" torna in Italia, con riprese a Napoli e Capri e il ritorno iconico dei suoi protagonisti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

