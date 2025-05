Beautiful la rabbia di Zende scuote la Forrester

In questa settimana su Beautiful, la tensione sale alle stelle! Zende Forrester Domínguez, il talentuoso stilista, esplode contro la famiglia Forrester dopo aver scoperto che la sua attesa collezione sarà affidata al giovane R.J. Questo evento getta una luce sul tema attuale della meritocrazia nel mondo della moda, dove il talento spesso si scontra con le dinamiche familiari. Non perdere questo dramma avvincente, in onda dal 31 maggio al 6 giugno!

Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 19-25 Maggio 2025: Zende Flirta con Luna!

Nelle anticipazioni di Beautiful, da lunedì 19 a domenica 25 maggio 2025, la tensione esplode tra Zende e Ridge, con il giovane che tenta di conquistare Luna, mettendo a rischio il legame di quest'ultima con R.

Beautiful, anticipazioni domani 29 maggio: Ridge travolto dallo scandalo.

“Beautiful”, le anticipazioni: esplode la rabbia di Zende

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 maggio al 6 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14)

la sfida tra zende e r.j alla Forrester Creations accende la trama di Beautiful tra intrighi e rivalità familiari

La soap Beautiful torna con nuovi scontri tra Zende e R.J. alla Forrester Creations, intrecciando rivalità professionale, segreti di Li e Poppy e tensioni sentimentali che scuotono l'azienda e le rela

Anticipazioni Beautiful, 29 maggio 2025/ Zende accusa Ridge, Luna pranza con Poppy a Il Giardino

Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 29 maggio 2025, Zende accuserà duramente Ridge, Luna entusiasta con la madre.