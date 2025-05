Beatrice con noi La Piccola Atene ricorda il critico

Domani, la piccola Atene si ferma per ricordare Luca Beatrice, una figura che ha segnato il panorama artistico italiano. Un tributo che va oltre la sua scomparsa, riflettendo l'evoluzione della critica d’arte in un'epoca di rapidi cambiamenti. L'evento "Su..." al teatro Galeotti promette non solo ricordi, ma anche spunti di riflessione sul futuro della cultura. Non perdere l'occasione di essere parte di questo momento significativo!

Il Comune lo aveva promesso quattro mesi fa nel giorno del cordoglio e così sarĂ . Domani la cittĂ renderĂ infatti omaggio a Luca Beatrice (nella foto), critico d’arte, curatore, saggista e presidente della Quadriennale di Roma 2025 scomparso a gennaio a soli 64 anni. L’appuntamento è alle 18 al teatro "Galeotti" con l’evento (a ingresso libero) "Sulle strade dell’arte-Il viaggio di Luca Beatrice" promosso dal Comune e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con "Pietrasanta Cult" e con il sostegno del ministero della cultura. Beatrice era legato a Pietrasanta per aver diretto nel 2024 il festival "Parole ad arte", oltre ad aver collaborato all’allestimento di diverse mostre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Beatrice con noi". La Piccola Atene ricorda il critico