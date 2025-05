Battaglia legale sui dazi la Casa Bianca | Li imporremo anche se perdiamo il ricorso | Trump | Sentenza politica e orribile

La Casa Bianca si prepara a una battaglia legale sui dazi, con Trump che promette di imporli anche in caso di sconfitta. Questo è solo l'ultimo atto in un contesto internazionale sempre più teso, dove le politiche commerciali diventano strumento di potere. Nel frattempo, l’addio di Musk come funzionario speciale segna la fine di un'era: cosa significherà per l'innovazione americana? Un cambiamento epocale è in arrivo!

Il presidente Usa dà il via alla revoca dei visti per gli stranieri. Musk ufficializza l'addio: non è più un funzionario speciale del governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Battaglia legale sui dazi, la Casa Bianca: "Li imporremo anche se perdiamo il ricorso" | Trump: "Sentenza politica e orribile"

Dazi, la Casa Bianca: "Nessun piano B, andremo avanti nonostante i giudici disonesti"

Si legge su repubblica.it: "I dazi rimangono in vigore. Il tribunale ci ha detto di fare le cose in un altro modo. Quindi potete presumere che anche se perdiamo, faremo le cose in un altro modo". Così il consigliere commerciale ...

La battaglia legale sui dazi, ira di Trump contro i tribunali: “Ricorso alla Corte Suprema”

repubblica.it scrive: Due giudici considerano illegittimi i provvedimenti sulle tariffe reciproche. L’appello per il momento congela le sentenze, mercati disorientati ...

Casa Bianca: «Imporremo i dazi anche se perderemo la battaglia legale»

Segnala tio.ch: Trump, intanto, è tornato ad attaccare la sentenza - nel frattempo temporaneamente bloccata in appello - della corte commerciale sui dazi, bollandola come «politica» e «orribile».