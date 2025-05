Battaglia legale sui dazi di Trump Corte d' appello Usa | per ora restano in vigore

Negli Stati Uniti, la battaglia legale sui dazi imposti da Trump continua a tenere banco: la Corte d'appello ha deciso che restano in vigore, segnando un momento cruciale in un contesto di tensioni commerciali globali. Intanto, il presidente Biden avvia la revoca dei visti per stranieri, mentre le dichiarazioni di Kareem Abdul-Jabbar sul presidente di Harvard riaccendono il dibattito sui diritti civili. Un'epoca di cambiamento è in corso!

Il presidente Usa dà il via alla revoca dei visti per gli stranieri. Kareem Abdul-Jabbar: il presidente di Harvard è come Rosa Parks. Musk ufficializza l'addio: non è più un funzionario speciale del governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Battaglia legale sui dazi di Trump, Corte d'appello Usa: per ora restano in vigore

Seta, Valeriani presidente. Azienda unica: è battaglia. Bosi alla guida di Amo

Seta Valeriani diventa presidente dell’Azienda Unica, mentre Bosi guida Amo, segnando un nuovo capitolo di sfide e rinnovamenti.

La battaglia legale sui dazi, ira di Trump contro i tribunali: “Ricorso alla Corte Suprema”

Riporta repubblica.it: Due giudici considerano illegittimi i provvedimenti sulle tariffe reciproche. L’appello per il momento congela le sentenze, mercati disorientati ...

Battaglia legale sui dazi di Trump, Corte d'appello Usa: per ora restano in vigore

Scrive msn.com: L'amministrazione di Donald Trump vince il primo ricorso contro lo stop imposto ai dazi da due tribunali federali Usa. Una Corte di appello federale ha infatti bocciato la prima ordinanza imposta alla ...

I dazi, i giudici, la paura dei mercati: cosa c’è dietro la strategia del Taco di Donald Trump

Da msn.com: Il soprannome si adatta bene a un presidente che sembra sempre più indeciso. E che rischia di non essere preso più sul serio dal suo interlocutore preferito: i mercati. Ma così rischia di perdere il M ...