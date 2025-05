Basta intendersi sul liberalismo e si scoprirà che non è la causa di ogni male

Nel dibattito attuale sul liberalismo, il filosofo Pierre Manent ci ricorda che una visione equilibrata è fondamentale. La sua analisi su Tocqueville ci invita a riflettere: è possibile amare la democrazia senza estremismi? In un'epoca in cui l'ideologizzazione sembra dominare, riscoprire la moderazione potrebbe essere la chiave per un futuro più civile e dialogante. Non è solo una questione di filosofia, ma un'esigenza sociale innegabile.

In un suo lavoro su Alexis de Tocqueville, il filosofo francese Pierre Manent afferma che “per amare davvero la democrazia, bisogna amarla moderatamente”. Conclusasi la sbornia tot. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Basta intendersi sul liberalismo e si scoprirà che non è la causa di ogni male

Cerca Video su questo argomento: Basta Intendersi Liberalismo Scoprirà Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basta intendersi sul liberalismo e si scoprirà che non è la causa di ogni male. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia