Bassetti | aumento contagi variante NB 1 8 1 e imminente campagna vaccinale

Il professor Matteo Bassetti lancia un campanello d'allarme: nonostante il Covid-19 non sia più una minaccia per molti, la variante NB 1.8.1 risveglia preoccupazioni. Con l'imminente campagna vaccinale alle porte, è fondamentale non abbassare la guardia, soprattutto per le categorie più vulnerabili. In un'epoca in cui la salute rimane al centro delle nostre vite, informarsi e agire è essenziale per proteggere chi amiamo.

Recenti dichiarazioni di Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive presso l'ospedale Policlinico San Martino di Genova, evidenziano come il Covid-19 non rappresenti più una minaccia per la maggior parte degli italiani, pur sottolineando il rischio ancora presente per gli anziani e per le persone immunodepresse. L'esperienza degli ultimi anni dimostra che l'abbassamento della guardia in

Covid, Bassetti: “In campana con la nuova variante, in Asia aumento di casi”

L’esperto Bassetti lancia l’allarme: la nuova variante Covid LP.8.1 sta causando un aumento dei casi in Asia, soprattutto a Singapore e Hong Kong.

Covid, variante Nimbus in crescita: allerta Oms per aumento contagi

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il primo campione raccolto della NB. 1.8.1 "Nimbus" risale allo scorso 22 gennaio. 'L'attività globale di Sars-CoV-2 è in aumento, con un tasso di posit

Bassetti lancia l’allarme: attenzione alla nuova variante Covid, ecco perchè

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

COVID - Allerta per nuova variante. Bassetti: Guardia troppo bassa

(Adnkronos Salute) - "Il Covid oggi non è un problema per la stragrande maggioranza degli italiani, ma aver abbassato troppo la guardia sul discorso vaccinale e sul 'liberi tutti' dai vaccini non funz