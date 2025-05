Bassano Romano scontro tra due auto all' incrocio

Oggi, a Bassano Romano, uno spettacolare incidente stradale ha sconvolto la routine pomeridiana: due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Giuseppe Mazzini e via XXIV Maggio. Mentre i danni alla vettura sono evidenti, la notizia positiva è che nessuno sembra aver subito ferite gravi. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'era in cui la mobilità è al centro delle nostre vite. Restate aggiornati!

Incidente a Bassano Romano. Nel pomeriggio di oggi, 30 maggio, intorno alle 16, due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Giuseppe Mazzini e via XXIV Maggio. Una della macchine ha riportato danni evidenti alla parte anteriore. Un'ambulanza è giunta sul posto ma fortunatamente, secondo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Bassano Romano, scontro tra due auto all'incrocio

